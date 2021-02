Roma: auto ariete ed esplosioni contro supermercati, un colpo riesce l'altro fallisce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due supermercati di Roma sono finiti, questa notte, nel mirino di ladri. Il primo tentativo di furto è avvenuto all'1 circa, in via Poggio Verde dove, un gruppo di malviventi, ha fatto saltare l'intercapedine tra muro e cassaforte senza, però, riuscire a sventrare il manufatto metallico e ad arrivare al denaro che conteneva. L'esplosione ha fatto si che il vicinato lanciasse l'allarme e i ladri sono stati costretti a fuggire a mani vuote. Un altro boato, invece, alle 3 circa, ha svegliato i residenri di via delle Fornaci. In questo caso il rumore è stato provocato dall'auto con la quale i ladri hanno infranto la vetrata di ingresso al Carrefour. Dal supermercato i malviventi hanno portato via alcuni elettrodomestici caricandoli su un'altra auto con cui poi sono scappati abbandonando quella usata come ariete. In entrambi i casi sono interveniti gli agenti della questura tra i quali quelli di polizia scientiica.(Rer)