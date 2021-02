Usa: la neve paralizza il Nord-est, stato di emergenza a New York

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tempesta invernale Orlena si è abbattuta sulla Costa Est degli Stati Uniti d'America dopo aver investito il Midwest, spingendo i governi della città di New York e degli Stati di New jersey e Philadelphia a proclamare lo stato di emergenza. Nelle scorse ore oltre 100 milioni di persone tra il Midwest e il Nord-est degli Stati Uniti hanno ricevuto allerte meteo per le tempeste di neve in corso nel paese. Nella serata di ieri 20 centimetri di neve di sono depositati a Chicago, e 12 nell'Ohio centrale. Il maltempo ha causato centinaia di incidenti automobilistici, e bloccato il traffico aereo da New York, dove si prevede cadranno oltre 60 centimetri di neve. Entro la serata di ieri le nevicate hanno interessato anche Washington, Baltimora e New York; il fronte di maltempo è accompagnato da forti venti e temperature sotto lo zero. Nella Grande Mela, dove il sindaco Bill De Blasio ha sollecitato i cittadini a rimanere in casa, l'emergenza meteo durerà almeno sino a domani, 3 febbraio. (Nys)