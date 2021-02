Usa: coronavirus, esperti divisi su efficacia doppia mascherina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Michael Osterholm, esperto di malattie infettive e consulenti per la pandemia della squadra di transizione del presidente Usa Joe Biden, ha smentito l'infettivologo Anthony Fauci e altri esperti in merito all'opportunità di indossare contemporaneamente due o addirittura tre mascherine per ridurre ulteriormente l'esposizione al coronavirus. Secondo Osterholm, "è opportuno ricordare che le mascherine servono soprattutto a evitare che il virus sia espulso nell'aria, più che a evitare di inalarlo. Si tratta soprattutto di una questione di efficacia nell'indossare le mascherine e nel filtraggio", ha affermato l'esperto nel corso di una intervista all'emittente televisiva "Nbc". "Quel che dovrebbe preoccuparci è che molte di queste mascherine non offrono copertura o capacità di filtraggio adeguate. Aggiungere una seconda mascherina potrebbe ostacolare il passaggio dell'aria tra le due superfici in tessuto, e a quel punto causare un flusso maggiore ai lati, comportando un maggior rischio di infezione". Nei giorni scorsi Fauci aveva dichiarato che indossare due mascherine simultaneamente comporta "probabilmente" una protezione maggiore contro il coronavirus. Secondo Osterholm, però, "a molte persone tale raccomandazione potrebbe fare più male che bene". (Nys)