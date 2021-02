Ue: Lane (Bce), cancellare il debito sovrano non sarebbe una buona idea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cancellazione del debito sovrano degli Stati membri dell'Eurozona da parte della Banca centrale europea (Bce) “non sarebbe, in generale, una buona idea”. È quanto affermato dal capo economista della Bce, Philip Lane, nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”. Inoltre, Lane ha sottolineato che la Bce “non può cancellare il debito sovrano” dei paesi dell'area dell'euro perché i trattati dell'Ue “non lo consentono”. Per il capo economista dell'autorità monetaria europea, il dibattito sulla cancellazione del debito è, dunque, “una digressione”. Infine, Lane ha osservato che “i governi sono in grado di emettere molto debito, a bassi tassi di interesse in maniera sostenibile”. (Geb)