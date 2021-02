Usa: assalto Campidoglio, ordigni artigianali erano stati posizionati il giorno precedente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due ordigni esplosivi artigianali rinvenuti presso le sedi dei comitati nazionali dei partiti Repubblicano e Democratico lo scorso 6 gennaio, in occasione dell'assalto al Campidoglio dei manifestanti pro-Trump, erano stati posizionati in realtà il giorno precedente. Lo ha riferito il Federal Bureau of Investigation (Fbi), secondo cui i due ordigni artigianali sono stati collocati presso le sedi dei due partiti tra le ore 19.20 e le 20.30 del 5 gennaio scorso. Le agenzie di sicurezza Usa avevano inizialmente ritenuto che il collocamento degli esplosivi fosse avvenuto in contemporanea con le violenze a Capitol Hill. Non è chiaro se il posizionamento degli ordigni sia connesso o meno all'irruzione dei manifestanti pro-Trump alla sede del Congresso. Lo scorso fine settimana l'Fbi ha pubblicato nuove fotografie dei due ordigni esplosivi, che appaiono simili; gli investigatori stanno indagando su una persona col volto coperto da una mascherina e un cappuccio, che potrebbe essere responsabile del collocamento degli ordigni. (Nys)