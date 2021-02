Singapore: asset manager raccoglie 500 milioni di euro per investimenti immobiliari nell'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mapletree Investments, società di investimenti e gestione di asset immobiliari con sede a Singapore, intende raccogliere 606 milioni di dollari (500 milioni di euro) per il suo primo fondo di investimenti nei mercati immobiliari europei. La società ha inaugurato il mese scorso il Mapletree Europe Income Trust (Merit): l'obiettivo è di raggiungere l'obiettivo di investimento prima della fine di marzo, per poi generare un ritorno del 12 per cento sugli investimenti. Nel fondo sono già stati fatti confluire sette asset commerciali di proprietà di Mapletree; tre degli asset si trovano nel Regno Unito, e uno ciascuno in Polonia, a Monaco, in Irlanda e nei Paesi Bassi. Il valore complessivo degli immobili è stimato in 1,2 miliardi di euro. Un portavoce della società ha dichiarato che il lancio di Merit risponde alla strategia aziendale di gestione dei capitali nei mercati pubblico e privato, nonché agli indirizzi globali di crescita dell'azienda. Gli investitori di Mapletree includono fondi previdenziali, compagnie di assicurazioni, banche regionali e private, individui ad alto reddito e investitori retail. (Fim)