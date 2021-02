Germania-Russia: ex cancelliere Schroeder respinge stop al Nord Stream 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cancelliere tedesco dal 1998 al 2005, Gerhard Schroeder ha respinto le richieste per l'arresto dei lavori di costruzione del gasdotto Nord Stream 2, in fase di completamento tra Russia e Germania attraverso il Mar Baltico. Intervistato dal quotidiano “Rheinische Post”, Schroeder ha affermato che le critiche al Nord Stream 2 non riflettono l'opinione dei cittadini. In particolare, Schroeder si è detto convinto che “l'attacco alla Russia non è l'opinione della maggioranza” dei tedeschi. Per l'ex cancelliere, il Nord Stream 2 svolgerà poi un ruolo essenziale in vista dell'abbandono del nucleare e del carbone come fonti di energia, processi che la Germania intende completare rispettivamente entro il 2022 e il 2038. In particolare, ha osservato Schroeder, il gasdotto tra Russia e Germania “garantirà l'approvvigionamento energetico per le prossima generazioni”. Inoltre, Schroeder ha criticato il gas naturale estratto con la tecnica della perforazione idraulica che gli Stati Uniti intendono vendere alla Germania. Per l'ex cancelliere tedesco, questo gas è “dannoso per l'ambiente, più costoso e non buono in termini di qualità” come quello del Nord Stream 2, oggetto delle sanzioni degli Usa. Infine, Schroeder ha evidenziato che, “in termini di politica energetica”, se la Germania interrompesse i lavori per il gasdotto, “taglierebbe il ramo su cui è seduta”. Esponente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD), Schroeder è presidente dei consigli di amministrazione dell'azienda russa per l'energia Rosneft e di NordStream2 AG, l'operatore del gasdotto. L'ex cancelliere tedesco presiede anche il comitato degli azionisti di Nord Stream AG e, in passato, ha svolto attività di lobbying per Gazprom, gruppo russo per l'energia. (Geb)