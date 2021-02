Germania-Russia: ex cancelliere Schroeder, Mosca non avversario, ma potenziale partner

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania deve guardare alla Russia “non come un avversario, ma come un potenziale partner”. È quanto dichiarato da Gerhard Schroeder, cancelliere tedesco dal 1998 al 2005. Intervistato dal quotidiano “Rheinische Post”, Schroeder ha evidenziato come sia interesse della Germania che la Russia sviluppi “la propria identità e la propria forza economica”. All'ex cancelliere tedesco è stato quindi chiesto se avrebbe sostenuto il rilascio dell'oppositore russo Aleksej Navalnyj, arrestato il 17 gennaio scorso all'aeroporto di Mosca dove era atterrato da Berlino. Dalla scorsa estate, l'attivista si trovava nella capitale della Germania per ricevere le cure dopo il tentativo di avvelenamento che aveva subito in patri. In merito al caso Navalnyj, Schroeder ha dichiarato di non essere interessato alle “discussioni del giorno, ma alle questioni fondamentali” riguardanti la direzione dei rapporti tra Germania e Russia. Esponente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD), Schroeder è presidente dei consigli di amministrazione dell'azienda russa per l'energia Rosneft e NordStream2 AG, l'operatore del gasdotto. L'ex cancelliere tedesco presiede anche il comitato degli azionisti di Nord Stream AG e, i passato, ha svolto attività di lobbying per Gazprom, gruppo russo per l'energia. (Geb)