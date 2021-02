Vietnam: Greta Thunberg appoggia proteste contro nuova centrale a carbone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attivista svedese Greta Thunberg ha espresso pubblicamente il proprio sostegno al movimento di protesta contro la nuova centrale termoelettrica a carbone Vung Ang 2, in fase di realizzazione nel Vietnam. In una lettera inviata agli attivisti vietnamiti, Thunberg sollecita a "non stare in silenzio". Alla protesta, animata soprattutto da studenti, si sono uniti alcuni attivisti in Giappone, che hanno inviato una lettera alle aziende giapponesi coinvolte nel progetto. "Il primo ministro Yoshihide Suga ha annunciato l'obiettivo di una società a emissioni nette zero entro il 2050. Alla luce di sviluppi come questo, intendete cancellare i piani (per la centrale)?", recita la lettera, che è stata inviata a Mitsubishi Corp. e a istituti finanziari come la Banca per la cooperazione internazionale, che sostiene il progetto della nuova centrale termoelettrica nel Vietnam. (segue) (Fim)