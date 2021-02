Germania: oggi videoconferenza su vaccini anti-Covid tra governo, Ue e case farmaceutiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tiene oggi la videoconferenza sui vaccini contro il coronavirus alla Germania convocata dal governo federale. Ai colloqui parteciperanno la cancelliera Angela Merkel, il ministro della Salute tedesco Jens Spahn, i capi di governo dei Laender, nonché rappresentanti dell'U e delle aziende farmaceutiche. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, l'obiettivo è discutere di soluzioni per le carenze dimostrate dalla campagna di vaccinazione contro il Covid-19, in corso dal 27 dicembre scorso in Germania come negli altri Stati membri dell'Ue. Per il Paese, le problematiche più gravi riguardano la scarsità delle dosi del vaccino, i ritardi nelle loro consegne e le inefficienze dimostrati dai centri per la somministrazione del farmaco. I primi ministri dei Laender premono quindi per un “piano nazionale” di vaccinazione, che serva da acceleratore. (Geb)