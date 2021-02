Germania: deputati Cdu-Csu, impedire affermazione degli islamisti nei comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'affermazione degli islamisti nei comuni della Germania, “anche quando perseguono i propri obiettivi con strumenti politici e senza ricorrere alla violenza”, deve essere impedita “con ogni mezzo”. È quanto afferma in un documento l'Unione, il gruppo parlamentare formato al Bundestag da Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu). Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, i deputati di Cdu e Csu propongono, per esempio, A tal fine, dovrebbe essere verificato, ad esempio, di valutare “se e come un registro delle moschee” possa essere introdotto in Germania “in conformità con la Costituzione”. Inoltre, per un più efficace contrasto all'islamismo, dovrebbero essere ampliate le competenze per il settore assegnate all'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (BfV), l'agenzia di intelligence interna della Germania. In particolare, il BfV e i servizi segreti dei Laender dovrebbero poter indagare in maniera più approfondita sui finanziamenti che le moschee tedesche ricevono dall'estero. (segue) (Geb)