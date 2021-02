Germania: deputati Cdu-Csu, impedire affermazione degli islamisti nei comuni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per i deputati di Cdu e Csu, “la stragrande maggioranza dei cinque milioni di musulmani stimati in Germania vive pacificamente nella nostra società e condivide i valori dell'ordinamento liberaldemocratico”. Tuttavia, gli islamisti “si sono diffusi in parti della società”, senza ricorrere alla violenza, ma allo stesso tempo invocando un ordinamento fondato sulla legge coranica della Shari'a, in cui “non vi sono uguali diritti, nessuna libertà di opinione e religione e nemmeno la separazione tra religione e Stato”. Pertanto, sono “necessarie ulteriori ricerche” per fare luce sugli islamisti. Secondo i rappresentanti dell'Unione al Bundestag, avrebbe anche senso istituire un “gruppo di esperti sull'islamismo politico” presso il ministero dell'Interno. Inoltre, uno studio condotto nelle scuole servirebbe a scoprire fino a che punto l'islamismo politico ha un impatto su bambini, giovani e adolescenti”. (Geb)