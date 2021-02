Germania: Covid, Forze armate esaminano come fornire assistenza al Portogallo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate tedesche (Bundeswehr) stanno esaminando come fornire assistenza al Portogallo contro la crisi coronavirus, da cui il Paese è stato duramente colpito con la seconda ondata della pandemia. Una squadra della sanità militare tedesca ha fatto ritorno in Germania dal Portogallo, dove era giunta per valutare la situazione a seguito della richiesta di assistenza inviata da Lisbona a Berlino. Per il ministero della Difesa tedesco, “il tipo e la portata del sostegno al Portogallo sono questioni ancora aperte”. Tuttavia, come rivelato dal settimanale “Der Spiegel”, una squadra di 27 medici e paramedici della Bundeswehr potrebbe essere inviata in Portogallo nei prossimi giorni per fornire assistenza agli ospedali. Le Forze armate tedesche dovrebbero poi consegnare alle autorità sanitarie portoghesi sia letti sia macchinari per la respirazione artificiale. Secondo “Der Spiegel”, alla squadra della Sanità militare tedesca in Portogallo è stata illustrata “una situazione catastrofica”. Il sistema sanitario del Paese è “ormai sopraffatto”, gran parte del personale infermieristico è stato contagiato dal coronavirus. Tuttavia, al momento, non è previsto che i malati gravi di Covid-19 vengano trasportati in aereo dal Portogallo alla Germania per ricevere le cure. Questa forma di assistenza è, invece, stata annunciata dall'Austria. (Geb)