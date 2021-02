Ue: Sassoli, pronti ad aiutare sul Recovery

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo lavorato da settembre per definire linee guida sulle quali impegnare il Parlamento, abbiamo avuto negoziati soddisfacenti con le altre istituzioni, abbiamo preso impegni concreti. Avremo una supervisione sugli obiettivi europei, ma su alcuni meccanismi ci sarà grande attenzione. Giovani, donne rafforzamento stato sociale: la crisi ha messo in evidenza che gli anelli più deboli sono le donne, abbiamo necessità di metterle in condizioni di essere protagoniste". David Sassoli, presidente del Parlamento europeo, in una intervista a "La Stampa" conferma l'impegno della Ue contro la disparità di genere. "C'è grande attenzione, il rafforzamento dell'impegno sociale è una priorità della presidenza portoghese. Il Covid ci offre molte lezioni, l'Unione europea non è solo Bruxelles. Non c'è dirigismo, ma voglia di collaborazione. Abbiamo bisogno di snellire i processi, il Recovery deve ancora partire. Faccio appello ai parlamenti nazionali: abbiamo visto che alcuni se la prendono troppo comoda". (segue) (Res)