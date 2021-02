Ue: Sassoli, pronti ad aiutare sul Recovery (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La principale critica al piano italiano riguarda la mancata indicazione degli obiettivi specifici in ciascun progetto. "Per supportare gli stati nazionali, Bruxelles si è attivata mettendo a disposizione uno strumento di consulenza tecnica sulla gestione dei fondi, finanziato con 850 milioni di euro a disposizione dei singoli Paesi. Su questo però noto una certa distrazione dell'Italia. L'Unione europea non è più dirigista. Il successo del Recovery dipende dalla responsabilità e anche dalla stabilità dei singoli Stati membri. La ripresa dei singoli Paesi deve coincidere con l'obiettivo comune di avere un'Europa più forte", ha concluso Sassoli. (Res)