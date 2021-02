Covid: Ricciardi, le aziende devono produrre più vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il professor Walter Ricciardi, consulente scientifico del ministro della Salute e docente dell'università Cattolica, guarda con apprensione ai prossimi mesi, "febbraio e marzo saranno quelli più difficili". E in una intervista a "Il Messaggero" spiega come si può accelerare la campagna vaccinale. "Io resto moderatamente ottimista, i problemi sono affrontabili e superabili. Bisogna però convincere le aziende che devono produrre più vaccini, da sole non ce la fanno e devono fare questi benedetti trasferimenti tecnologici finalizzati alla produzione. In parte sta avvenendo, ma i governi devono insistere perché così ci sarebbero miliardi di dosi, non milioni. Già oggi Sanofi e Novartis si sono impegnate a produrre per Pfizer, ma non basta. Va sospesa temporaneamente l'esclusiva della produzione". L'Italia "dovrà fare un salto di qualità sul piano nazionale. Non può essere che la seconda fase sia gestita come la prima, che era facile, perché rivolta solo agli operatori sanitari. Dovremo vaccinare centinaia di migliaia di persone nei palasport, negli studi di medicina generale... avremo bisogno di una organizzazione di tipo militare che ancora non c'è. Non può essere considerata ordinaria amministrazione. Io penso a centomila vaccinati al giorno, ho fatto il paragone con lo sbarco in Normandia. Serve un generale che guidi le operazioni". (segue) (Res)