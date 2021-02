Covid: Ricciardi, le aziende devono produrre più vaccini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato un errore assegnare anche questo compito organizzativo al commissario Domenico Arcuri. "Sì. Arcuri sta svolgendo egregiamente il suo compito e sta gestendo in maniera encomiabile l'approvvigionamento dei vaccini. Ma organizzare le vaccinazioni non è un lavoro che si può fare part time e il quadro non può essere frammentato tra le regioni. Serve una leadership forte e riconosciuta, che dia garanzie ai cittadini che questa operazione sarà eseguita con lo stesso livello di efficienza in tutto il Paese. Penso a una persona come Bertolaso, ad esempio", ha concluso Ricciardi. (Res)