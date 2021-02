Germania: ministro Economia Altmaier, valutare vendita partecipazioni statali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa del drastico aumento della spesa pubblica per finanziare la risposta alla crisi del coronavirus, il ministro dell'Economia e dell'Energia tedesco, Peter Altmaier, intende valutare la vendita delle partecipazioni statali. In particolare, nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano “Die Welt”, Altmaier ha osservato che, negli ultimi anni, il valore delle quote detenute dallo Stato in aziende come le Poste o le Ferrovie tedesche è notevolmente aumentato. Per tale motivo, ha evidenziato il ministro dell'Economia e dell'Energia tedesco, “dovremmo valutare quali partecipazioni statali possono essere ridotte”. Per Altmaier, in questo modo è infatti possibile far affluire nelle casse dello Stato denaro che può essere utilizzato negli “investimenti per il futuro”. (Geb)