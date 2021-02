Trasporto aereo: ripresi ufficialmente in Georgia i collegamenti con l'estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono ripresi oggi in Georgia i collegamenti aerei con l’estero in seguito all’annuncio del ministro dell'Economia e dello sviluppo sostenibile Natia Turnava al termina della riunione del Consiglio di coordinamento. Secondo Turnava, i voli saranno effettuati in conformità con le regole di tutti i protocolli medici. "Abbiamo ritenuto possibile revocare le restrizioni sui voli regolari dal primo febbraio. Ciò significa che tutte le compagnie aeree che hanno operato e continuano a operare in Georgia, o anche le nuove compagnie aeree che desiderano entrare nel mercato della Georgia, potranno programmare e operare voli regolari a certe frequenze. Naturalmente, ciò avverrà nel rispetto di tutti i protocolli medici e le regole di sicurezza. Molte compagnie aeree in tutto il mondo lo stanno già facendo", ha detto Turnava. (Rum)