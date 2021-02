Libano: Covid, morto ex vicepremier e ministro dell’Interno Michel Murr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il politico libanese Michel Murr, già vice primo ministro e ministro dell’Interno, deputato della regione settentrionale di Metn, è deceduto ieri all’età di 88 anni per le conseguenze del Covid-19. Negli ultimi anni le sue condizioni di salute si erano aggravate, e aveva smesso di partecipare ai lavori parlamentari. Nato nel 1932 da famiglia greco-ortodossa nella città di Bteghrine, fu eletto in parlamento per la prima volta nel 1968, schierandosi con Pierre Gemayel, fondatore del partito delle Falangi (Kataeb). Negli anni ’80 del secolo scorso, durante la guerra civile, Murr sostenne le milizie delle Forze Libanesi di Elie Hobeika e partecipò ai negoziati per il cosiddetto Accordo tripartito del 1985 fra Hobeika, il leader del Partito socialista progressista Walid Jumblatt e il capo del partito sciita Amal, Nabih Berri, intesa che avrebbe legalizzato di fatto la presenza della forza militare siriana in Libano. (Res)