Usa-Myanmar: Washington chiede rilascio dei funzionari arrestati dalle forze armate

- Il governo degli Stati Uniti ha chiesto oggi, primo febbraio, il rilascio immediato del consigliere di Stato di Myanmar Aung San Suu Kyi e di altri funzionari del governo civile del Myanmar, arrestati dalle forze armate di quel Paese asiatico al culmine di un golpe militare. La portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, ha dichiarato che "gli Stati Uniti si oppongono a qualunque tentativo di alterare l'esito delle recenti elezioni, e di ostacolare la transizione democratica a Myanmar. In assenza di un passo indietro, gli Stati Uniti intraprenderanno azioni contro i responsabili". Psaki ha anche "sollecitato i militari e le altre parti in causa ad aderire alle norme democratiche e allo stato di diritto, e a rilasciare quanti sono stati arrestati oggi". Le forze armate birmane avevano segnalato l'intenzione di procedere ad un golpe la scorsa settimana, dopo aver accusato di frode elettorale la Lega nazionale per la democrazia, il partito di Suu Kyi vincitore delle elezioni generali dello scorso 8 novembre. (segue) (Nys)