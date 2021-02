Giappone-Myanmar: arresto Suu Kyi, Tokyo chiede rispetto norme democratiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone ha espresso preoccupazione per il golpe militare verificatosi questa mattina nel Myanmar, culminato nell'arresto dei vertici del governo civile di quel Paese e nella proclamazione da parte delle forze armate birmane dello stato di emergenza per un anno. "E' importante che le parti interessate risolvano la situazione pacificamente tramite il dialogo, e in linea con i dettami del processo democratico", ha dichiarato il segretario capo di gabinetto e portavoce del governo del Giappone, Katsunobu Kato, nel corso di una conferenza stampa. Kato ha aggiunto che il governo giapponese sta raccogliendo informazioni in merito alla situazione dalla propria ambasciata a Yangon, la più grande città e capitale economica del Myanmar. (segue) (Git)