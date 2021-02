Giappone: coronavirus, governo verso la proroga dello stato di emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone si prepara ad annunciare una proroga dello stato di emergenza contro la pandemia di coroanvirus ad altre prefetture del Paese. Lo hanno anticipato funzionari del governo nella giornata di oggi, primo febbraio. Yasutoshi Nishimura, ministro di Stato incaricato della risposta alla crisi sanitaria, ha annunciato che l'Esecutivo convocherà oggi un gruppo di esperti nel campo della salute pubblica, dell'economia e di altri settori, per stabilire se e di quanto prorogare lo stato di emergenza, che dovrebbe scadere il prossimo 7 febbraio. Lo stato di emergenza, decretato dal primo ministro Yoshihide Suga lo scorso 11 gennaio, è attualmente in vigore a Tokyo, Osaka e altre nove prefetture giapponesi. La proroga interesserà quasi certamente Tokyo e le tre prefetture limitrofe di Kanagawa, Chiba e Saitama, dove i contagi sono in calo rispetto alle scorse settimane, ma restano comunque superiori al livello di guardia. Secondo la stampa giapponese, è probabile anche una proroga per Osaka e per le due prefetture vicine di Kyoto e Hyogo, oltre che per Fukuoka. L'annuncio ufficiale dell'estensione dello stato di emergenza potrebbe giungere nella giornata di domani. (segue) (Git)