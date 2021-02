Usa: Biden invita senatori repubblicani alla Casa Bianca per discutere misure economiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha invitato un gruppo di senatori del Partito repubblicano alla Casa Bianca, nel tentativo di rilanciare il confronto tra schieramenti politici teso a varare un nuovo pacchetto bipartisan di aiuti economici per il Paese, duramente colpito dalla pandemia di coronavirus. Biden ha risposto ieri, 31 gennaio, a una lettera inviatagli da 10 senatori repubblicani, che hanno presentato una contro-proposta da 600 miliardi di dollari al piano da 1.900 miliardi presentato dall'amministrazione presidenziale in carica, e battezzato "Piano per il soccorso dell'America". Biden si era già confrontato con la senatrice repubblicana Susan Collins, nota per le sue posizioni centriste e la sua forte opposizione all'ex presidente Donald Trump. Gli altri senatori invitati alla Casa Bianca sono Bill Cassidy della Louisiana, Shelley Moore Capito del West Virginia, Jerry Moran del Kansas, Lisa Murkowski dell'Alaska, Rob Portman dell'Ohio, Mitt Romney dello Utah, Mike Rounds del South Dakota, Thom Tillis del North Carolina e Todd Young dell'Indiana. (segue) (Nys)