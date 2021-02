Usa: Biden invita senatori repubblicani alla Casa Bianca per discutere misure economiche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa settimana il gruppo di dieci senatori repubblicani ha scritto al presidente Biden chiedendogli di rivedere il suo piano di aiuti Covid, del valore di 1.900 miliardi di dollari, e dicendosi disponibile a negoziare una proposta alternativa. I deputati, riferisce la “Cnn”, affermano di “accogliere con favore l'opportunità di lavorare con lui (Biden) in modo bipartisan per combattere il Covid-19 e fornire supporto continuo alle famiglie che lottano durante la pandemia “. I senatori affermano che il loro piano comprende un totale di 160 miliardi di dollari per lo sviluppo e la distribuzione di vaccini, i test e la tracciabilità, il trattamento e le forniture, compresa la produzione e l'impiego di dispositivi di protezione individuale. Il piano include anche un nuovo ciclo di pagamenti diretti per "le famiglie che hanno più bisogno di assistenza" ed estende i sussidi federali di disoccupazione. Secondo fonti citate dalla “Cnn” il piano dei repubblicani si aggirerebbe sui 500-600 miliardi di dollari. (Nys)