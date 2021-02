Business news: Uruguay, governo annuncia riapertura parziale frontiere dal 1 febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Uruguay ha deciso di riaprire parzialmente le sue frontiere a partire dal 1 febbraio dopo la chiusura totale che era stata decretata a partire dal 20 dicembre fino al 6 gennaio dapprima e poi prorogata fino a tutto il 31 gennaio. Lo ha annunciato il presidente Luis Lacalle Pou in una conferenza stampa tenuta al termine di un consiglio dei ministri convocato per valutare le decisioni da prendere alla luce dell'attuale situazione epidemiologica nel paese. "Torniamo al 20 dicembre", ha dichiarato Lacalle Pou in conferenza stampa, sottolineando che la decisione viene presa alla luce del fato che, grazie alle misure adottate, non si è raggiunto il picco di casi critici che si temeva. Attualmente, ha affermato il presidente, il sistema sanitario registra solo un 56,8 per cento di occupazione del totale delle unità di terapia intensiva (Uti) e solo l'11 per cento dei pazienti delle Uti presenta un quadro di Covid-19. (Res)