Business news: Cile, disoccupazione al 10,3 per cento nel 2020, +3,2 per cento su anno

- Il tasso di disoccupazione in Cile nel 2020 ha raggiunto il 10,3 per cento, secondo cifre ufficiali dell'Istituto nazionale di statistica Ine. Il dato rappresenta un incremento di 3,2 punti percentuali su anno. Il numero totale degli occupati durante i dodici mesi dell'anno appena trascorso registra invece un calo dell'11,7 per cento. In termini nominali, secondo le stime dell'Ine, sono oltre 920 mila i cileni disoccupati, mentre 6,8 milioni sono quelli fuori dal mercato del lavoro su un totale di 19,6 milioni di abitanti. Il calo dell'occupazione riguarda quasi tutti i settori dell'attività economica ma in particolare quelli del commercio (-11,7 per cento su anno), dell'agricoltura e della pesca (-21,4 per cento), del turismo e la ristorazione (-35,3 per cento). In relazione alle categorie di lavoro, i lavoratori dipendenti sono diminuiti del -7,2 per cento, mentre i liberi professionisti registrano un calo del -14,7 per cento. (Res)