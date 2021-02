Usa: Trump nomina nuovi rappresentanti legali per il processo di impeachment

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato ieri, 31 gennaio, d'aver nominato due nuovi avvocati per rappresentarlo al processo di impeachment a suo carico in programma al Senato federale Usa. A rappresentare Trump saranno l'avvocato penalista David Schoen, che negli Stati Uniti è anche noto negli Stati Uniti come commentatore televisivo di questioni processuali; e l'ex procuratore distrettuale della Pennsylvania Bruce Castor, il cui nome è già noto al grande pubblico statunitense per la sua decisione di non condannare l'attore Bill Cosby nel processo a carico di quest'ultimo per reati sessuali. Entrambi gli avvocati hanno pubblicato note tramite l'ufficio dell'ex presidente Trump, dicendosi "onorati" d'aver ricevuto l'incarico: "La tenuta della nostra Costituzione sta per essere messa alla prova come mai prima d'ora nella nostra storia. (...) è un documento scritto per durare nei secoli, e trionferà ancora una volta sulla partigianeria politica", ha scritto Castor nella nota, riferendosi al dibattito in corso tra politici ed esperti riguardo la costituzionalità della procedura di impeachment a carico dell'ex presidente Trump. (segue) (Nys)