Usa: Trump nomina nuovi rappresentanti legali per il processo di impeachment (2)

- Gli avvocati inizialmente chiamati a difendere l’ex presidente degli Stati Uniti nel processo di impeachment in programma tra meno di due settimane hanno lasciato il team legale per via di disaccordi sulla strategia difensiva da seguire. Secondo quanto riporta la “Cnn” citando fonti informate dei fatti, Butch Bowers e Deborah Barbier, due due principali avvocati del team non fanno più parte della squadra. Hanno lasciato il team anche i legali Josh Howard, Johnny Gasser e Greg Harris. Il disaccordo, riporta l’emittente, è legato alla strategia da seguire. Trump vorrebbe che i suoi legali si concentrassero sulle presunte frodi elettorali che hanno portato alla vittoria di Joe Biden, accuse che finora non hanno trovato riscontro nei fatti, piuttosto che sulla legalità di condannare un presidente non più in carica. La data di inizio del processo è fissata per la settimana dell’8 febbraio. (Nys)