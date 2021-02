Somalia: assalto a hotel Mogadiscio, almeno 6 morti e 14 feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È di almeno sei morti e 14 feriti il primo bilancio dell'attacco avvenuto nel pomeriggio di oggi all'hotel Afrik di Mogadiscio per mano di uomini armati. Lo riferiscono fonti della sicurezza citate dai media somali, secondo cui l'assalto è stato rivendicato dal gruppo jihadista somalo al Shabaab. Secondo le stesse fonti l'assalto è ancora in corso e nell'area si registra un violento scambio di colpi tra le forze di sicurezza e gli assalitori che sono penetrati all'interno dell'edificio. In precedenza forti esplosioni e colpi di arma da fuoco erano stati uditi dopo che un'auto è esplosa fuori dall'hotel, situato nei pressi del principale aeroporto internazionale della Somalia. (Res)