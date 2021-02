© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti domani a Roma e nel LazioROMA- Assemblea capitolina. Bilancio di previsione 2021-2023. In videoconferenza sul sito di Roma Capitale (ore 13-20)- L'assessora alla Crescita culturale Lorenza Fruci interviene ai saluti istituzionali per la preview stampa della mostra "Josef Koudelka. Radici. Evidenza della storia, enigma della bellezza". Roma, piazzale esterno Museo dell'Ara Pacis, Lungotevere in Augusta - angolo via Tomacelli (ore 10.30) (segue) (Rer)