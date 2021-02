Business news: Argentina, attività economica in ripresa per il settimo mese consecutivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attività economica in Argentina ha registrato a novembre una crescita dell'1,4 per cento rispetto al mese precedente, registrando il settimo miglioramento consecutivo. Il dato proviene dall'indicatore mensile (Emae) dell'Istituto nazionale di statistica (Indec) e dà conto di una ripresa che ha portato il livello complessivo dell'attività economica a solo un 3,3 per cento al di sotto del livello di attività pre-pandemia. Nella comparazione su anno si registra tuttavia ancora un significativo -3,7 per cento, che porta il confronto dei primi undici mesi del 2020 a un -10,6 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. Tra le attività che hanno mostrato il maggior dinamismo nella ripresa figurano quella del settore finanziario (+11,7 per cento), il commercio (+3,9 per cento), l'industria (+3,7 per cento), e le forniture di elettricità, gas e acqua (+1 per cento). Ancora in stancamento invece i settori legati al turismo (-53,2 per cento, e ai trasporti (-18,2 per cento). (Res)