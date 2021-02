Covid: von der Leyen, AstraZeneca fornirà 9 milioni di dosi di vaccino in più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- AstraZeneca fornirà 9 milioni dosi aggiuntive del suo vaccino anti Covid-19, pari al 30 per cento in più, nel primo trimestre del 2020. Lo ha annunciato in un tweet la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. "Un passo avanti sui vaccini. AstraZeneca fornirà 9 milioni di dosi aggiuntive nel primo trimestre (40 milioni in totale) rispetto all'offerta della scorsa settimana e inizierà le consegne una settimana prima del previsto", ha scritto von der Leyen nel tweet. "L'azienda amplierà anche la sua capacità produttiva in Europa", ha aggiunto la presidente della Commissione Ue. (Beb)