Business news: Argentina ordina riduzione voli da Stati Uniti, Brasile, Messico ed Europa

- Il governo dell'Argentina ha ordinato una nuova restrizione al numero di voli internazionali a causa dell'aumento dei casi di coronavirus e della comparsa di nuove varianti del virus in diversi paesi. In base alla nuova disposizione, segnala il quotidiano "Infobae", le compagnie aeree che operano da e per gli Stati Uniti, il Messico e l'Europa dovranno modificare i loro orari regolari e ridurre del 30 per cento i voli settimanali verso quelle destinazioni. Allo stesso tempo, le compagnie che operano da e verso il Brasile dovranno dimezzare il numero di voli settimanali. Questa misura interesserà anche i passeggeri con biglietti già emessi che avevano programmato vacanze o viaggi di lavoro in quei paesi. (Res)