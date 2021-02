Business news: presidente Fernandez, ripresa economica Argentina è più veloce del previsto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, ha affermato che la ripresa economica del paese "è più veloce" di quanto si prevedesse alcuni mesi addietro sottolineando che l'attività economica è attualmente "all'87 per cento del livello pre-pandemia". Lo ha dichiarato nel corso del suo intervento al Forum economico mondiale (Wef) di Davos che si è svolto quest'anno in modalità virtuale. Il capo di Stato argentino ha quindi rassicurato sul fatto che il negoziato in corso con il Fondo monetario internazionale per la ristrutturazione dell'accordo Stand By da 44 miliardi di dollari siglato nel 2018 è stato fino ad oggi "molto costruttivo". Su questo punto Fernandez ha manifestato il suo "apprezzamento" per gli "innumerevoli segnali di sostegno sia da parte della comunità internazionale che del G20 che l'Argentina ha ricevuto nel processo di rinegoziazione con l'Fmi". Il capo di Stato ha sottolineato che in Argentina "non ci sono margini per una maggiore austerità". (Res)