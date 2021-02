Business news: Cile, indice di produzione industriale in calo del 4,1 per cento a dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice della produzione industriale del Cile ha segnato a dicembre 2020 un -4,1 per cento rispetto allo stesso mese del 2019, secondo cifre ufficiali diffuse oggi dall'Istituto nazionale di statistica (Ine). Con questo risultato l'indice chiude il 2020 con un complessivo -1,1 per cento rispetto al 2019. Il dato di dicembre, segnala la stampa specializzata locale, è decisamente peggiore di quello previsto dagli esperti, che pronosticavano per dicembre un calo del 3 per cento su anno. (Res)