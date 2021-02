Business news: Colombia, Ecopetrol presenta offerta per acquisto partecipazioni statali in Interconexion Electrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera colombiana Ecopetrol ha presentato un’offerta petrolifera non vincolante per acquistare la partecipazione dello Stato in Interconexion Electrica (Isa), equivalente al 51,41 per cento. La decisione, come spiegato dalla compagnia petrolifera, risponde alla sua strategia volta a rafforzare la propria leadership nella filiera degli idrocarburi nel continente americano, “accelerando al contempo la sua transizione energetica con un ambizioso piano di riduzione delle emissioni, crescita delle fonti rinnovabili, maggiore produzione di gas naturale e la partecipazione ad altri settori dell'energia, compresa la trasmissione”. Le attività di Isa sono concentrate sul business dell'energia elettrica (86,7 per cento), strade (10,9 per cento) telecomunicazioni e tecnologie dell'informazione e della comunicazione (2,4 per cento). La società ha 43 filiali e sussidiarie con una presenza in sei paesi in Sud e Centro America. L'azienda gestisce la più grande rete di trasmissione di energia elettrica ad alta e bassa tensione dell'America Latina. (Res)