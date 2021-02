Business news: Brasile, martedì 2 febbraio incontro virtuale su opportunità d'affari per gli imprenditori italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quali strade si aprono per gli imprenditori italiani che intendono scommettere sul Brasile, dopo la pandemia? È il tema dell'incontro digitale promosso da Vento&Associati per martedì 2 febbraio, alle ore 18.30. Il dibattito virtuale su piattaforma zoom - dal titolo Brasile, le nuove frontiere dell’internazionalizzazione - Quali opportunità per gli investitori italiani” - conterà sulla partecipazione di Giacomo Guarnera, Avvocato e Socio Fondatore di Guarnera Advogados, che illustrerà alcuni case studies relativi alle 700 realtà italiane assistite dallo studio in Brasile; Francesco Azzarello, Ambasciatore d’Italia in Brasile, che parlerà dei rapporti bilaterali Italia-Brasile e del quadro di crisi economica della regione; Maurizio Bezzeccheri, CEO Enel Americas e Head of Enel Latam Region, che tratterà di come Enel si colloca nel paesaggio latino americano e del tipo contesto economico e regolatorio in Brasile; Anna Illy, presidente Fondazione Ernesto Illy, che parlerà della sostenibilità dell’industria caffettiera e Valentino Rizzioli, presidente GEI Brasile, che porrà il focus sul settore automotive in Brasile. L'iscrizione, da confermare entro le ore 18 di lunedì 1 febbraio, va indirizzata a a.zambetti@dagcom.com con in copia eventi@ventoeassociati.it. (Res)