Business news: Brasile, Petrobras scopre un nuovo giacimento di petrolio nel bacino di Campos

- La compagnia petrolifera statale Petrobras ha notificato all'Agenzia nazionale del petrolio del Brasile (Anp) di aver trovato indicazioni inequivocabili della presenza di petrolio in un'area nel giacimento nel blocco C-M-411, situato nel Bacino di Campos. Il giacimento è stato localizzato nei pressi nel pozzo esplorativo chiamato informalmente Urissane (parola che in Tupi-Guanari significa lucciola). La perforazione per l'esplorazione del campo era iniziata lo scorso mese di ottobre con la nave perforatrice West Tellus e ha già portato risultati per l'azienda. Ora i dati del pozzo saranno valutati in modo che l'azienda possa decidere come gestire le attività esplorative nell'area e valutare il potenziale della scoperta. I diritti di esplorazione del blocco C-M-411 erano stati acquisiti da Petrobras nel corso della 14° asta nel 2017. L'azienda statale è l'operatore dell'area, con una quota del 50 per cento, in partnership con la statunitense ExxonMobil, che detiene il restante 50 per cento. All'epoca dell'aggiudicazione le compagnie petrolifere sborsarono 1,2 miliardi di real (185 milioni di euro) per acquisire il blocco. (Res)