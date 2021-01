© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, lunedì 1° febbraio, a Torino e in Piemonte:COMUNEOre 13 - Palazzo Civico: riunione del Consiglio Comunale.REGIONEore 9:30 e 14:30, Videoconferenza, riunione della IV Commissione, presidente Alessandro Stecco.ore 15, Videoconferenza, il vicepresidente del Consiglio regionale Mauro Salizzoni, delegato al Comitato Resistenza e Costituzione, interviene alla Giornata formativa per docenti per la presentazione delle tracce della 40 edizione del Progetto di storia contemporanea. (Rpi)