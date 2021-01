Romania: Covid, quasi 20 mila persone vaccinate nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Romania sono state vaccinate nelle ultime 24 ore 19.019 persone, di cui 14.127 hanno ricevuto la prima dose e 4.892 la seconda. Lo riferisce il Comitato nazionale per il coordinamento della vaccinazione Covid in un comunicato. Finora sono state vaccinate 585.218 persone. Di questi, 479.021 hanno ricevuto la prima dose e 106.197 la seconda. Nelle ultime 24 ore sono state registrate 77 reazioni comuni e lievi nei vaccinati. L'orario di apertura dei centri di vaccinazione in Romania termina alle ore 20, motivo per cui il numero di vaccinazioni effettuate tra le 17 e le 20 sarà riportato nel rapporto del giorno successivo. (Rob)