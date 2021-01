Business news: Brasile, Bolsonaro incontra camionisti per scongiurare lo sciopero generale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha incontrato il 27 gennaio i rappresentanti della categoria degli autotrasportatori, nella speranza di poter raggiungere un accordo che eviti lo sciopero generale già indetto per il primo febbraio. "Riconosciamo il valore dei camionisti per l'economia brasiliana. Chiediamo loro di non scioperare perché perderemo tutti, senza eccezioni. Ora, la soluzione non è facile, stiamo cercando un modo per fermare un nuovo aumento del prezzo del combustibile", ha detto Bolsonaro al termine dell'incontro avvenuto presso il ministero dell'Economia a Brasilia. Martedì 26 gennaio la compagnia energetica statale brasiliana Petrobras ha nuovamente alzato il prezzo medio del diesel nelle raffinerie del 4,4 per cento, scatenando la reazione dei camionisti, già da settimane sul piede di guerra per i continui rialzi registrati. (Res)