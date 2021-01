Business news: America latina, Ispi-Regione Lombardia, il 10 febbraio incontro virtuale su "opportunità per ripartire"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà il 10 febbraio, alle ore 15, l'incontro virtuale "Opportunità per ripartire: gli accordi commerciali con i Paesi dell'America del Sud e il Messico", promosso dall'Italian institute for international political studies (Ispi). Si tratta, si legge in una nota, del terzo appuntamento del ciclo "Oltre la crisi: dove va l'America latina", nato da un'iniziativa della Regione Lombardia per sottolineare l'importanza delle relazioni economiche e politiche con i Paesi dell'America Latina e dei Caraibi - anche e soprattutto in periodi difficili come quello che stiamo vivendo - e le opportunità di rilancio e consolidamento degli interscambi dopo la pandemia. La crisi innescata dal Coronavirus ha rappresentato per l'America Latina e i Caraibi un moltiplicatore e acceleratore di altre crisi, di diversa natura e intensità, ma l'area resta al centro degli interessi dell'Italia - e della Lombardia in particolare - non solo per gli investimenti e gli interscambi già esistenti, ma anche per le prospettive future. Quali saranno dunque i punti di forza su cui far leva per la ripartenza e quali gli strumenti? Che ruolo possono avere gli accordi di libero scambio e cosa può fare una Regione come la Lombardia, tanto a livello bilaterale quanto sul piano multilaterale e intergovernativo? (Res)