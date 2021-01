Business news: Brasile, nel 2020 record importazioni prodotti chimici per fertilizzanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile ha importato prodotti chimici per un valore di 41,4 miliardi di dollari nel 2020. Lo rende noto l'Associazione brasiliana dell'industria chimica (Abiqum), specificando che complessivamente l'import ha raggiungo quota 51,5 milioni di tonnellate, record delle serie storiche di monitoraggio della bilancia commerciale del settore dal 1989. Rispetto ai risultati del 2019 si è registrata una riduzione del 6,3 per cento del valore economico delle importazioni, ma un significativo aumento, pari all'8,2 per cento, delle quantità acquistate. (Res)