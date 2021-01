Somalia: concluso assalto a hotel Afrik, nove morti compresi i quattro assalitori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è concluso dopo quasi otto ore l'assalto all'hotel Afrik di Mogadiscio, rivendicato dal gruppo jihadista somalo al Shabaab. Secondo quanto riferito dalla polizia somala in una nota, un totale di nove persone sono rimaste uccise nell'attacco: fra questi anche quattro terroristi (un attentatore suicida e i tre assalitori) che sono stati uccisi dalle forze di sicurezza. Fra le vittime anche l'ex ministro della Difesa Mohamed Nur Galaal. In precedenza fonti della sicurezza avevano parlato di almeno sei morti e 14 feriti. L'assalto, rivendicato da al Shabaab attraverso la sua emittente "Radio Andalus", è iniziato alle 17 ora locale (le 15 in Italia) dopo che un'auto è esplosa fuori dall'hotel, situato nei pressi del principale aeroporto internazionale della Somalia. Al momento dell'attacco all'interno dell'hotel erano presenti diversi ufficiali militari e funzionari di governo. (Res)