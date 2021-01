Repubblica Ceca: premier Babis pronto a sostituire ministro Salute Blatny con suo predecessore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro ceco Andrej Babis sarebbe pronto a sostituire il ministro della Salute, Jan Blatny entro due settimane. Secondo quanto riferito dalla televisione nazionale, sarebbe già stato individuato il successore di Blatny in Roman Prymula, che si era dimesso lo scorso ottobre proprio dalla guida del ministero su richiesta del premier. Sembra che Prymula abbia partecipato alle recenti riunioni del governo e che il primo ministro sia sempre più critico nei confronti dell'operato del titolare del dicastero della Salute, in particolare per la scarsa comunicazione. Inoltre alcuni importanti consulenti hanno lasciato il ministero sotto la guida di Blatny, che ha assunto l'incarico tre mesi fa. Prymula si era dimesso dopo essere stato visto lasciare un ristorante che avrebbe dovuto essere chiuso a causa delle restrizioni imposte per la pandemia di coronavirus per incontrare Jaroslav Faltynek, del partito Ano. (segue) (Vap)