Repubblica Ceca: premier Babis pronto a sostituire ministro Salute Blatny con suo predecessore (2)

- Intanto lo scorso 26 gennaio, Aleksi Sedo, viceministro della Sanità della Repubblica Ceca, ha rassegnato le proprie dimissioni. Sedo era viceministro dallo scorso primo settembre, data in cui era stato nominato al ruolo da chi era alla guida del ministero allora, ovvero Adam Vojtech. Secondo quanto spiegato dal ministro in carica Blatny, Sedo lascia perché "le nostre idee sul funzionamento del sistema sanitario sono divergenti". Da inizio 2021 è il secondo viceministro che lascia il ministero della Sanità. La scorsa settimana Blatny ha infatti rimosso Alena Steflova, che assieme al marito è stata vaccinata contro il coronavirus all'Istituto di Sanità pubblica (Szu), pur non avendone diritto. (Vap)