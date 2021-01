© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNECommissione Consiliare congiunta Turismo-Marketing Territoriale-Benessere-Sport-Tempo Libero e Olimpiadi Milano Cortina 2026 Ordine del giorno: Presentazione della Commissione, Verifica dello stato dell'arte dell'iter organizzativo e degli impianti in vista della manifestazione, Planning operativo dei prossimi mesi. Partecipano: assessore allo Sport, Turismo: Roberta Guaineri; direttore Area Servizi Civici Partecipazione e Sport: Andrea Zuccottidiretta streaming (ore 11.00 – 12.30)Commissione Consiliare Sottocommissione Carceri, Pene e Restrizioni. Ordine del giorno aggiornamento situazione Casa di Reclusione di Opera. Interviene il Direttore dr. Silvio Di Gregorio.Diretta streaming (ore 13.00 -14.30)Si riunisce il consiglio comunalediretta streaming (ore 15.30)VARIEConferenza stampa di insediamento del nuovo questore di Varese, Michele Morelli.Questura, Piazzale Libertà, 1 Varese (ore 12.00) (Rem)