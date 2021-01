© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Presidio in piazza del Campidoglio organizzato da Cgil di Roma e del Lazio, Cisl di Roma Capitale Rieti e la Uil contro i tagli ai servizi sociali previsti dal bilancio di previsione 2021-2023 e per aprire un confronto con l'amministrazione capitolina su welfare, infrastrutture, investimenti e progetti per un nuovo modello di città nonchè sulle crisi del sistema delle aziende partecipate. Aderiscono Spi Cgil, Fnp Cisl e Uil pensionati. Roma, piazza del Campidoglio (ore 14.30)- La direttrice del Museo Ebraico Olga Melasecchi e Orietta Rossini, archeologa dell'Archivio Capitolino, dialogheranno sulla figura di Ludwig Pollak, il noto archeologo ebreo praghese la cui vita si concluse tragicamente con la deportazione del 16 ottobre 1943 e la morte nel campo di sterminio di Auschwitz. Diretta streaming sulla pagina Facebook del museo ebraico di Roma (ore 18) (Rer)