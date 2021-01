Somalia: Al Shabaab assalta hotel a Mogadiscio, si temono vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Forti esplosioni e colpi di arma da fuoco sono stati uditi oggi nella capitale della Somalia, Mogadiscio. Testimoni riferisco all’emittente televisiva britannica “Bbc” che un'auto è esplosa fuori da un hotel vicino al principale aeroporto internazionale della Somalia. Notizie non confermate riferiscono di militanti armati, probabilmente membri del gruppo radicale islamico Al Shabaab, che sono penetrati all'interno dell'hotel. La polizia ha parlato di vittime, ma i numeri non sono chiari. L’emittente radiofonica locale “Radio Daslan” riferisce di “numerose vittime” riportate nel corso di uno scontro a fuoco tra le forze di sicurezza e i militanti di Al Shabaab presso l’Afrik hotel. Si teme che il recente ritiro di centinaia di truppe statunitense possa portare a un'ulteriore instabilità in Somalia, dove sono previste elezioni il prossimo mese. (Res)